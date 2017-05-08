Меркель рассказала Порошенко об итогах своих переговоров с Путиным

Стороны, в частности, отметили «приоритетность выполнения компонента безопасности минских договоренностей», а также осудили нападения на представителей ОБСЕ.

Кроме того, Меркель проинформировала Порошенко о результатах своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в Сочи 2 мая. По их итогам Меркель и Путин констатировали пробуксовку минских договоренностей и необходимость придания нового импульса этому процессу.

После визита в Сочи федеральный канцлер пообещала обсудить с Порошенко урегулирование ситуации в Донбассе.

Минские соглашения — документ, принятый в феврале 2015 года лидерами ФРГ, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины.