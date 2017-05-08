СМИ: Обама предупреждал Трампа не брать на работу генерала Флинна

Генерал-лейтенант Флинн в 2012—2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, состоявшихся в конце декабря 2016 года.

По данным телеканала, Обама предупреждал Трампа о том, что ему не стоит брать на работу Флинна в ходе их первой встречи, которая состоялась в Овальном кабинете Белого дома спустя два дня после выборов 8 ноября. По информации NBC, это не было связано с какими-либо «российскими связями» генерала.