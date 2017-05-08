Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
12Бал Met Gala 2017
21:19 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Обама предупреждал Трампа не брать на работу генерала Флинна

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама предупреждал своего преемника Дональда Трампа о том, что ему не стоит брать на работу в свою администрацию генерала Майкла Флинна, сообщает телеканал NBC.

Источник: AP 2017
Читайте также
СМИ рассказали о предупреждениях Флинну о рисках общения с послом России

Генерал-лейтенант Флинн в 2012—2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, состоявшихся в конце декабря 2016 года.

По данным телеканала, Обама предупреждал Трампа о том, что ему не стоит брать на работу Флинна в ходе их первой встречи, которая состоялась в Овальном кабинете Белого дома спустя два дня после выборов 8 ноября. По информации NBC, это не было связано с какими-либо «российскими связями» генерала.

Администрация Обамы уволила Флинна в 2014 году с поста главы Разведывательного управления (министерства обороны США — ред.), во многом из-за плохого руководства и характера (Флинна).
Телеканал NBC
Читайте также
Песков назвал обычной работой дипломата встречи Кисляка в США

СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве «иностранного агента» и представлял интересы Турции.

Комментарии
6
ВАСИЛИСА КРАСАВИШНА
может хороший человек этот флин?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
vesta
похож на честного .. и с принципами, если у амеров такое бывает..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
Не дописал)) воспользовался возможностью.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новая российская атомная 'подлодка-сканер' способна на многое
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с Путиным
Fox: ВМС Ирана провели испытания торпеды в Ормузском проливе
Дамаск выступил против наблюдателей ООН в зонах деэскалации
Билл Клинтон пишет триллер об американском президенте
В ФРГ украли диадему с 367 бриллиантами стоимостью 1,2 млн евро
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь