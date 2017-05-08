Fox: ВМС Ирана провели испытания торпеды в Ормузском проливе
По данным телекомпании, торпеда Hoot, имеющая дальность около 10 километров, была испытана в территориальных водах страны.
По данным телекомпании, торпеда Hoot, имеющая дальность около 10 километров, была испытана в территориальных водах страны.
По данным телекомпании, торпеда Hoot, имеющая дальность около 10 километров, была испытана в территориальных водах Ирана. Ее предыдущие испытания проходили в феврале 2015 года.
В начале мая 2017 года с подводной лодки ВМС Ирана был осуществлен испытательный пуск крылатой ракеты, который окончился неудачей. По данным Fox News, пуск был произведен с малоразмерной подводной лодки класса Yono, находившейся в Ормузском проливе. В феврале нынешнего года, отметила телекомпания, Иран объявлял об успешном испытательном пуске ракеты с подводной лодки.