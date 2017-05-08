Fox: ВМС Ирана провели испытания торпеды в Ормузском проливе

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. ВМС Ирана провели в воскресенье испытания торпеды в Ормузском проливе. Об этом сообщила телекомпания Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США. Пока нет информации о том, были ли испытания успешными.

По данным телекомпании, торпеда Hoot, имеющая дальность около 10 километров, была испытана в территориальных водах Ирана. Ее предыдущие испытания проходили в феврале 2015 года.

В начале мая 2017 года с подводной лодки ВМС Ирана был осуществлен испытательный пуск крылатой ракеты, который окончился неудачей. По данным Fox News, пуск был произведен с малоразмерной подводной лодки класса Yono, находившейся в Ормузском проливе. В феврале нынешнего года, отметила телекомпания, Иран объявлял об успешном испытательном пуске ракеты с подводной лодки.