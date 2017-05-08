Глава Еврокомиссии рассказал анекдот о нападении Люксембурга на Россию

Юнкер 8 мая выступил с лекцией в Академии политических исследований в Бонне, сообщает издание Frankfurter Allgemeine. В ходе выступления он в частности рассказал о том, каким образом ему удается нормально общаться с президентом России Владимиром Путиным. В качестве примера он рассказал анекдот.

Чтобы успокоить Путина, я ему всегда объясняю, почему Люксембург все еще не напал на Россию. Все дело в том, что у нас в стране не хватит места для такого количества военнопленных.

Юнкер сам является уроженцем Люксембурга — одного из самых маленьких по площади государств ЕС.

Коснулся Юнкер и результатов выборов во Франции. В частности он предостерег страны ЕС от эйфории после поражения Марин Ле Пен. «Опасность популизма еще не преодолена. Она останется и завтра», — сказал он.

Касательно будущего Франции при президенте Эмманюэле Макроне Юнкер посоветовал новым властям внимательно отнестись к проведению бюджетных реформ. По его словам, в последние годы Париж расходовал много денег, однако тратил их не совсем верно. По мнению Юнкера, новому президенту нужно уделить особое внимание проблеме высокого уровня безработицы во Франции и низкого экономического роста.