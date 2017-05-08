Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
В школах Екатеринбурга детей поделили на бедных и богатых
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
11Война в карикатурах
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
8 мая, источник: РБК

Глава Еврокомиссии рассказал анекдот о нападении Люксембурга на Россию

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер при помощи анекдота объяснил, каким образом ему удается общаться с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: AP 2017

Юнкер 8 мая выступил с лекцией в Академии политических исследований в Бонне, сообщает издание Frankfurter Allgemeine. В ходе выступления он в частности рассказал о том, каким образом ему удается нормально общаться с президентом России Владимиром Путиным. В качестве примера он рассказал анекдот.

Чтобы успокоить Путина, я ему всегда объясняю, почему Люксембург все еще не напал на Россию. Все дело в том, что у нас в стране не хватит места для такого количества военнопленных.
Жан-Клод Юнкер
Глава Еврокомиссии

Юнкер сам является уроженцем Люксембурга — одного из самых маленьких по площади государств ЕС.

Читайте также
Лавров рассказал об отказе ЕС от политизации отношений с Россией

Коснулся Юнкер и результатов выборов во Франции. В частности он предостерег страны ЕС от эйфории после поражения Марин Ле Пен. «Опасность популизма еще не преодолена. Она останется и завтра», — сказал он.

Касательно будущего Франции при президенте Эмманюэле Макроне Юнкер посоветовал новым властям внимательно отнестись к проведению бюджетных реформ. По его словам, в последние годы Париж расходовал много денег, однако тратил их не совсем верно. По мнению Юнкера, новому президенту нужно уделить особое внимание проблеме высокого уровня безработицы во Франции и низкого экономического роста.

Также глава Еврокомиссии рассказал об отношениях с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, с которой Юнкер обсуждает будущий Brexit. Он назвал ее «жесткой леди», с которой непросто вести переговоры.

Комментарии
1
Супер Справедливость
Бред больного на голову....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
СМИ: Обама предупреждал Трампа по поводу генерала Флинна
Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с Путиным
Fox: Иран провел испытания торпеды в Ормузском проливе
Билл Клинтон пишет триллер об американском президенте
В ФРГ украли диадему с 367 бриллиантами стоимостью 1,2 млн евро
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь