В Южной Корее открылись избирательные участки на выборах президента

Источник: РИА Новости

По данным ЦИК Республики Корея, всего на выборах будут действовать 13 964 избирательных участка. Всего на нынешних выборах зарегистрировано почти 42,5 миллиона избирателей.

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Голосование завершится вечером в 20.00 (14.00 мск). Но уже примерно к 15:00 (9.00 мск), как ожидается, станет ясно, кто выйдет победителем. По данным последнего опроса общественного мнения, основные претенденты на президентский пост — Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 42,4% опрошенных, Ан Чхоль Су от центристской «Народной партии» Южной Кореи и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё, рейтинги которых не превысили 18,6%. Новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая. Экс-президент Пак Кын Хе, дочь бывшего южнокорейского диктатора Пак Чон Хи, была отстранена от власти в марте этого года по решению Конституционного суда и импичменту, вынесенному парламентом страны в конце 2016 года. Пак Кын Хе обвиняют в злоупотреблении служебным положением и во взяточничестве в связи со скандалом вокруг ее ближайшей знакомой Цой Сун Силь. Эта особа, как утверждают, вмешивалась в государственные дела для извлечения выгоды, не занимая никаких государственных постов.

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