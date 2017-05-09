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01:12 (мск), источник: РБК

В МИД рассказали о главной теме будущей встречи Лаврова и Тиллерсона

Главной темой переговоров министра иностранный дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона будет ситуация в Сирии.

Источник: Reuters

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам переговоров с американским коллегой Томасом Шенноном в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Я исхожу из того, что там [на встрече Лаврова и Тиллерсона] основное внимание будет посвящено Сирии, поэтому мы с господином Шенноном проделали работу в какой-то мере, наверное, облегчив двустороннюю повестку для министров.
Сергей Рябков
Замминистра иностранных дел РФ

Он отметил, что это было сделано для того, чтобы у глав внешнеполитических ведомства России и США «было больше времени заниматься Сирией и другими международными вопросами».

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Рябков рассказал, что во время своих переговоров с Шенноном он обсудил «наиболее сложные, застарелые, с трудом поддающихся урегулированию проблемы» двухсторонних отношений России и США, передает «РИА Новости». Он отметил, что его встреча с заместителем американского госсекретаря «стала шагом в реализации договоренностей Лаврова и Тиллерсона» о создании рабочей группы, которая будет заниматься «наиболее острыми» двухсторонними вопросами.

Однако, замглавы МИД России отметил, что прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона «не гарантирован». Он подчеркнул, что главным является то, что «есть заинтересованность с обеих сторон на этом не останавливаться». Рябков подчеркнул, что в рамках встречи с Шеноном он не обсуждал ситуацию на Украине и Сирии, и не поднимал никаких международных вопросов.

Глава МИД России Сергей Лавров посетит США с рабочим визитом с 9 по 11 мая. Это будет его первый визит при новой администрации президента Дональда Трампа.

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С Тиллерсоном Лавров встретится 10 мая в Вашингтоне. Главы российского и американского внешнеполитического ведомств планируют обсудить «ключевые международные проблемы и актуальные вопросы двусторонних отношений», отмечалось на сайте российского МИД.

В свою очередь в Государственном департаменте сообщали, что Лавров и Тиллерсон обсудят, в том числе, сирийский и украинский кризисы. По Украине министр иностранных дел России и госсекретарь США поговорят о необходимости «остановки насилия на востоке страны» и разрешения конфликта путем выполнения минских соглашений. По Сирии Тиллерсон планирует обсудить деэскалацию конфликта в республике, доставку гуманитарной помощи и подготовку «почвы для политического соглашения по конфликту».

После встречи с Тиллерсоном Лавров поедет в город Фэрбенкс в штате Аляска, где примет участие в министерском заседании Арктического совета.

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