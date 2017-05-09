В МИД рассказали о главной теме будущей встречи Лаврова и Тиллерсона

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам переговоров с американским коллегой Томасом Шенноном в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Я исхожу из того, что там [на встрече Лаврова и Тиллерсона] основное внимание будет посвящено Сирии, поэтому мы с господином Шенноном проделали работу в какой-то мере, наверное, облегчив двустороннюю повестку для министров.

Он отметил, что это было сделано для того, чтобы у глав внешнеполитических ведомства России и США «было больше времени заниматься Сирией и другими международными вопросами».

Рябков рассказал, что во время своих переговоров с Шенноном он обсудил «наиболее сложные, застарелые, с трудом поддающихся урегулированию проблемы» двухсторонних отношений России и США, передает «РИА Новости». Он отметил, что его встреча с заместителем американского госсекретаря «стала шагом в реализации договоренностей Лаврова и Тиллерсона» о создании рабочей группы, которая будет заниматься «наиболее острыми» двухсторонними вопросами.

Однако, замглавы МИД России отметил, что прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона «не гарантирован». Он подчеркнул, что главным является то, что «есть заинтересованность с обеих сторон на этом не останавливаться». Рябков подчеркнул, что в рамках встречи с Шеноном он не обсуждал ситуацию на Украине и Сирии, и не поднимал никаких международных вопросов.

Глава МИД России Сергей Лавров посетит США с рабочим визитом с 9 по 11 мая. Это будет его первый визит при новой администрации президента Дональда Трампа.