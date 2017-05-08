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02:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Кондолиза Райс назвала главный козырь Трампа на переговорах с Путиным

Кондолиза Райс считает мощь американских вооруженных сил сильнейшим доводом Дональда Трампа на переговорах с Владимиром Путиным. Соединенные Штаты должны восстановить этот «инструмент сдерживания» и при необходимости защищать союзников в Восточной Европе, заявила бывший госсекретарь.

Источник: Reuters

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, возглавлявшая Госдепартамент при президенте Джордже Буше-младшем, считает, что козырем главы Белого дома Дональда Трампа в переговорах с президентом России Владимиром Путиным должна стать мощь американских вооруженных сил. Об этом она заявила в интервью телеканалу Fox News.

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«Восстановление былой роли Вооруженных сил США в качестве инструмента сдерживания», — ответила Райс на вопрос телеведущего. По ее мнению, Трамп не побоится сказать «нет».

Трампу следует дать понять Путину, что «холодная война прошла, нашим союзникам в Восточной Европе приходится полагаться на нас» (США — прим. Ленты.ру) и что «в случае необходимости президент США будет защищать их», сказала Райс.

7 мая глава МИД России Сергей Лавров рассказал об ориентирах в отношениях с США. Министр отметил, что Трамп дал высокую оценку визиту госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию, как и итогам телефонного разговора с Путиным 2 мая.

Путин и Трамп во время общения высказались за продолжение контактов, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7—8 июля в Гамбурге. В Кремле отметили, что беседа носила деловой и конструктивный характер.

Тиллерсон нанес визит в Россию 12 апреля и по его итогам заявил, что отношения между Россией и США находятся в «низкой точке». Трамп, комментируя итоги визита, отметил «колоссальную работу» своего госсекретаря.

В ноябре 2016 года после выборов американского президента в Кремле отмечали, что российско-американские отношения оставляют желать лучшего — «находятся совсем на дне».

Комментарии
1
дядя Коля
Чем дальше плыть - тем больше пациентов.
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