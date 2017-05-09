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07:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тука иронично прокомментировал «покушение» на Захарченко

На дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» в понедельник прогремели два взрыва перед приездом главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Георгий Тука назвал инцидент цирком.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука весьма иронично прокомментировал информацию о покушении на главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.

В понедельник, 8 мая, на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» прогремели два взрыва перед приездом Захарченко.

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По мнению Туки, глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий, вероятно, жалеет, что сам не додумался «организовать шоу» с покушением на себя.

«Барон Донецкий решил устроить шоу с покушением. Шесть (!) взрывных устройств. За несколько минут до прибытия. Донецкий Народный цирк! Граф Луганский нервно курит — не сообразил и себе такое шоу устроить», — написал замминистра на своей странице в Facebook.

Накануне в ДНР уже заявили, что взрывы перед визитом Захарченко являются терактом.

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