За каждый плевок будем привлекать к ответственности — аким Астаны

Кроме этого, сообщения о плюющихся и мусорящих гражданах будут принимать в специальных группах мессенджера WhatsApp и других социальных сетях.

Аким Астаны Асет Исекешев пообещал привлекать к ответственности каждого, кто будет плевать на улице, бросать окурки мимо урны и мусорить. Чтобы оперативно выявлять таких нарушителей, более 7000 видеокамер соединят в единый ситуационный центр.

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О мерах по борьбе с нарушителями Асет Исекешев рассказал, отвечая на жалобы жителей столицы в Facebook.

В группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Facebook житель Астаны Daul Uahap написал возмущённый пост: «Водители, которые на светофоре открывают дверь и плюются, как вы ночью не захлебываетесь?!».

Асет Исекешев согласился с критикой горожанина и ответил: «До ЭКСПО 3000 видеокамер соединяем в единый ситуационный центр, до конца года ещё более 7000. За каждый плевок будем привлекать к ответственности, пока не отучим от таких привычек. Это относится и к бросанию окурков и мусора».

Далее в комментариях он добавил: «Надо объявить войну тем, кто бросает мусор на улице, окурки и плюется. Мы откроем специальные группы в вотсап и других сетях, чтобы все скидывали нам фото и видео. Но бороться надо не только административными методами, а если все вместе возьмёмся, сделаем город самым чистым».

Горожане поддержали инициативу акима о создании специальной группы для отправки фото и видеоматериалов о случаях нарушений общественного порядка.

«Надо говорить, объяснять, что так поступать нельзя. Когда они увидят, что не только полиция, а обычные люди против их поступков, они задумаются», — написал в ответ акиму пользователь Facebook Daul Uahap.

В конце апреля Асет Исекешев объявил о реализации проекта «Астана — самый чистый город». Градоначальник призвал молодёжь соблюдать чистоту своего города.