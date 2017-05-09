Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Светская хроника: до РФ дошла нашумевшая на весь мир вечеринка
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
14События недели в фотографиях
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
07:31 (мск), источник: Informburo.kz

За каждый плевок будем привлекать к ответственности — аким Астаны

Асет Исекешев рассказал, как власти вместе с горожанами будут бороться с нарушителями порядка на улицах столицы.

Источник: Informburo.kz

Аким Астаны Асет Исекешев пообещал привлекать к ответственности каждого, кто будет плевать на улице, бросать окурки мимо урны и мусорить. Чтобы оперативно выявлять таких нарушителей, более 7000 видеокамер соединят в единый ситуационный центр.

Кроме этого, сообщения о плюющихся и мусорящих гражданах будут принимать в специальных группах мессенджера WhatsApp и других социальных сетях.

Читайте также
В Астане на пять дней перекроют один из участков дороги

О мерах по борьбе с нарушителями Асет Исекешев рассказал, отвечая на жалобы жителей столицы в Facebook.

В группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться» в Facebook житель Астаны Daul Uahap написал возмущённый пост: «Водители, которые на светофоре открывают дверь и плюются, как вы ночью не захлебываетесь?!».

Асет Исекешев согласился с критикой горожанина и ответил: «До ЭКСПО 3000 видеокамер соединяем в единый ситуационный центр, до конца года ещё более 7000. За каждый плевок будем привлекать к ответственности, пока не отучим от таких привычек. Это относится и к бросанию окурков и мусора».

Далее в комментариях он добавил: «Надо объявить войну тем, кто бросает мусор на улице, окурки и плюется. Мы откроем специальные группы в вотсап и других сетях, чтобы все скидывали нам фото и видео. Но бороться надо не только административными методами, а если все вместе возьмёмся, сделаем город самым чистым».

Горожане поддержали инициативу акима о создании специальной группы для отправки фото и видеоматериалов о случаях нарушений общественного порядка.

«Надо говорить, объяснять, что так поступать нельзя. Когда они увидят, что не только полиция, а обычные люди против их поступков, они задумаются», — написал в ответ акиму пользователь Facebook Daul Uahap.

В конце апреля Асет Исекешев объявил о реализации проекта «Астана — самый чистый город». Градоначальник призвал молодёжь соблюдать чистоту своего города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Работники Коргалжынского заповедника рассказали о нехватке финансирования
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Как Россия отпразднует 72-ю годовщину Победы
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
На граффити с Чавесом в NY появился призыв о помощи Венесуэле
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь