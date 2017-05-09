На граффити с Чавесом в Нью-Йорке появился призыв о помощи Венесуэле
Настенное изображение команданте появилось в крупнейшем городе США в сентябре 2016 года.
Настенное изображение команданте появилось в крупнейшем городе США в сентябре 2016 года.
Граффити с команданте было открыто в крупнейшем городе США в сентябре 2016 года, в церемонии приняла участие глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес.
Ранее в мае в районе
С начала апреля Боливарианскую Республику сотрясают многотысячные антиправительственные манифестации. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях. Жертвами насилия в ходе уличных акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро стали не менее 37 человек, число пострадавших приближается к тысяче.