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03:23 (мск), источник: ТАСС

На граффити с Чавесом в Нью-Йорке появился призыв о помощи Венесуэле

Настенное изображение команданте появилось в крупнейшем городе США в сентябре 2016 года.

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /ТАСС/. Призыв о помощи Венесуэле появился на настенном изображении бывшего президента южноамериканской страны Уго Чавеса в нью-йоркском районе Бронкс. Об этом сообщила в понедельник газета El National.

«Венесуэла взывает о помощи и демократии», — гласит надпись на изображении.

Граффити с команданте было открыто в крупнейшем городе США в сентябре 2016 года, в церемонии приняла участие глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес.

Ранее в мае в районе Вилья-дель-Росарио в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы недовольные политикой властей граждане повалили статую Чавеса.

С начала апреля Боливарианскую Республику сотрясают многотысячные антиправительственные манифестации. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях. Жертвами насилия в ходе уличных акций сторонников и противников президента Николаса Мадуро стали не менее 37 человек, число пострадавших приближается к тысяче.

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