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03:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном, если КНДР откажется от ядерной программы

Данная позиция Вашингтона была озвучена Пекину — ближайшему соратнику Пхеньяна, отмечает агентство Kyodo.

Источник: Reuters

ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от своей ракетно-ядерной программы. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ссылаясь на осведомленные дипломатические источники, агентство подчеркивает, что соответствующая позиция новой администрации США была озвучена Китаю, который является ближайшим соратником КНДР.

Отмечается, что в случае отказа от дальнейшего развития ракетно-ядерной программы Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить США с визитом.
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Вашингтон также проинформировал Пекин о том, что не намеревается предпринимать военных действий против Пхеньяна и готов гарантировать сохранность северокорейского режима в том случае, если ракетно-ядерная программа КНДР будет свернута, сообщает Киодо.

Новая американская администрация уже неоднократно озвучивала жесткую позицию в отношении КНДР, подчеркивая, что «все варианты действий, включая военный, остаются на столе». Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а всего в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В апреле КНДР сделала еще несколько ракетных запусков, последний из них был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.

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