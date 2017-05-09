СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном, если КНДР откажется от ядерной программы

Ссылаясь на осведомленные дипломатические источники, агентство подчеркивает, что соответствующая позиция новой администрации США была озвучена Китаю, который является ближайшим соратником КНДР.

ТОКИО, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от своей ракетно-ядерной программы. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в случае отказа от дальнейшего развития ракетно-ядерной программы Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить США с визитом.

Отмечается, что в случае отказа от дальнейшего развития ракетно-ядерной программы Трамп готов пригласить Ким Чен Ына посетить США с визитом.

Вашингтон также проинформировал Пекин о том, что не намеревается предпринимать военных действий против Пхеньяна и готов гарантировать сохранность северокорейского режима в том случае, если ракетно-ядерная программа КНДР будет свернута, сообщает Киодо.

Новая американская администрация уже неоднократно озвучивала жесткую позицию в отношении КНДР, подчеркивая, что «все варианты действий, включая военный, остаются на столе». Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а всего в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В апреле КНДР сделала еще несколько ракетных запусков, последний из них был произведен через несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.