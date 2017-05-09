Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт: Низкий поклон вам, поколение победителей!

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил жителей региона с Днем Великой Победы. Кроме традиционных поздравлений, глава региона напомнил о неумолимости времени и подчеркнул важность памяти о погибших в Великой Отечественной войне, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства края.

— Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые земляки! От всего сердца поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы!

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время и не доживших до сегодняшнего дня.

Время неумолимо перед возрастом. Сегодня рядом с нами живут 5 935 ветеранов, из них — 804 участника войны. Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали Победу в мировую историю!

Уважаемые земляки! Будем достойными побед и свершений старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м — мир, свободу, независимость нашей великой страны. Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению, и придаст новые силы в укреплении могущества России. От всего сердца желаю всем мирного неба и новых побед во благо России! — сообщил в своем поздравлении Вячеслав Шпорт.