Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
ЖКХ без счетчиков может подешеветь в разы
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Российские Ту-95 и Су-35 перехвачены стелсами США у Аляски – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
14События недели в фотографиях
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Бал Met Gala 2017
05:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сегодня мы отмечаем праздник светлой печали — глава ГУ МЧС Хабаровского края

Олег Волынкин поздравил жителей региона с Днем Великой Победы.

Хабаровск, 9 мая, AmurMedia.

Самые теплые поздравления и слова благодарности адресовал ветеранам начальник главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Олег Волынкин. Отдельно глава спасателей подчеркнул, что величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям в то суровое время, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края.

Читайте также
Дни цветов и памяти

— 9 мая — это великий праздник Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценою жизни защищал свой народ, свои семьи, свою Родину от врага. Тех, кто воевал на фронтах, и кто трудился в тылу, обеспечивая войска техникой и снарядами, продовольствием и всем необходимым. Мы помним о героях тех лет, мы чтим ветеранов и тружеников тыла. Это праздник светлой печали и ликующей радости торжества. Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям в то суровое время.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем, прежде всего, ветеранам — фронтовикам, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей — всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все — поколение Победителей. Для нас, наследников Великой Победы, Ваше самоотверженное служение Отчизне — яркий пример стойкости, мужества, героизма.

В этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим нашим ветеранам и всем здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям! С Днем Великой Победы!, — сообщил в своем поздравлении Олег Волынкин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Блицкриг по-советски. Маньчжурия: разбить японскую армию за 25 дней
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Как Россия отпразднует 72-ю годовщину Победы
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
На граффити с Чавесом в NY появился призыв о помощи Венесуэле
Северный вокзал в Париже эвакуирован
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь