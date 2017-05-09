Сегодня мы отмечаем праздник светлой печали — глава ГУ МЧС Хабаровского края

Самые теплые поздравления и слова благодарности адресовал ветеранам начальник главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Олег Волынкин. Отдельно глава спасателей подчеркнул, что величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям в то суровое время, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края.

— 9 мая — это великий праздник Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценою жизни защищал свой народ, свои семьи, свою Родину от врага. Тех, кто воевал на фронтах, и кто трудился в тылу, обеспечивая войска техникой и снарядами, продовольствием и всем необходимым. Мы помним о героях тех лет, мы чтим ветеранов и тружеников тыла. Это праздник светлой печали и ликующей радости торжества. Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось пережить людям в то суровое время.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем, прежде всего, ветеранам — фронтовикам, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей — всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все — поколение Победителей. Для нас, наследников Великой Победы, Ваше самоотверженное служение Отчизне — яркий пример стойкости, мужества, героизма.

В этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим нашим ветеранам и всем здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям! С Днем Великой Победы!, — сообщил в своем поздравлении Олег Волынкин.