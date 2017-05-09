Парад Победы и акция «Бессмертный полк» прошли в Хабаровске

В краевой столице прошел парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли свыше 1,6 тысячи военнослужащих.

Традиционно парад открыли рота барабанщиков Уссурийского суворовского училища и знаменная группа. Впервые в шествии приняли участие юнармейцы. В составе пеших колон прошли расчеты пограничных, внутренних, железнодорожных, мотострелковых войск, летчиков и моряков, воздушно-десантных сил, войск связи и противовоздушной обороны, а также спасатели МЧС и кадеты.

В составе механизированной колоны проследовало 87 единиц техники. Первым перед трибунами появился танк Т-34. За ним проследовали автомобили военных лет: ГАЗ-67, «Додж ¾» и другие. Жители Хабаровска также смогли увидеть БТР-80, противотанковые пушки, гаубицы.

Завершило парад выступление военного оркестра.