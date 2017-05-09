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05:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Парад Победы и акция «Бессмертный полк» прошли в Хабаровске

В праздновании 9 Мая приняли участие более 50 тысяч человек.

В краевой столице прошел парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли свыше 1,6 тысячи военнослужащих.

Командовал парадом заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

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Традиционно парад открыли рота барабанщиков Уссурийского суворовского училища и знаменная группа. Впервые в шествии приняли участие юнармейцы. В составе пеших колон прошли расчеты пограничных, внутренних, железнодорожных, мотострелковых войск, летчиков и моряков, воздушно-десантных сил, войск связи и противовоздушной обороны, а также спасатели МЧС и кадеты.

В составе механизированной колоны проследовало 87 единиц техники. Первым перед трибунами появился танк Т-34. За ним проследовали автомобили военных лет: ГАЗ-67, «Додж ¾» и другие. Жители Хабаровска также смогли увидеть БТР-80, противотанковые пушки, гаубицы.

Завершило парад выступление военного оркестра.

Сразу после этого началось шествие «Бессмертного полка». В этом году участниками акции стали более 50 тысяч человек. Они проследовали по улицам Муравьева-Амурского и Тургенева до площади Славы, где возложили венки и цветы к Вечному огню.

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