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05:50 (мск), источник: Вести Приморье

«Бессмертный полк» вновь прошел по улицам Приморья

Тысячи жителей Приморья 9 мая прошли с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны — в составе «Бессмертного полка». Традиционно самый многочисленный полк с фотографиями Героев — во Владивостоке.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, с портретом своего дедушки — Владимира Сергеевича Миклушевского — в колонне «Бессмертного полка» прошел и uубернатор Приморья. Дед главы региона — военный летчик, сражался за мир на Дальнем Востоке. В августе 1945 года был сбит, сумел приземлиться и остался жив, но потерял зрение и был комиссован.

«Мы склоняем головы перед теми, кто отстоял нашу страну. Эти герои навсегда с нами — в наших сердцах, делах и поступках. Они и сегодня в строю — “Бессмертные полки” идут по всей стране и далеко за её пределами», — отметил Владимир Миклушевский.

Среди тех, кто сегодня прошел в колонне «Бессмертного полка», студенты Ульяна Баранник, Данил Гусатюк и Ирина Шелехова. Они впервые принимают участие в шествии.

«К сожалению, фотография моего прадеда Василия Прокофьевича Войтока не сохранилась, но родители мне много рассказывали о нем. Прадед воевал здесь, на Дальнем Востоке. Я очень горжусь им, считаю своим долгом сегодня пронести штендер с его именем в рядах «Бессмертного полка», — рассказала Ирина Шелехова.

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Александр Федорович Якимович и Вера Федоровна Якимович — прадедушка и прабабушка Данила Гусатюка. Они жили в Санкт-Петербурге, когда началась Великая Отечественная война.

«Дедушка с первых дней войны оказался на фронте, а бабушка в это время трудилась в тылу. Их жизнь для всех нашей семьи — подвиг», — считает он.

Прадед участника шествия Михаила Дуся был призван на войну в 1942 году. В 1943 возле деревни Ильинка Меховского района Витебской области погиб в бою и был захоронен в братской могиле.

«В поселке Кировка сейчас установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Среди них есть и имя моего прадеда — Николая Ефимовича. В его семье было четверо детей, мой родной дедушка Александр был старшим из них, поэтому единственный запомнил отца живым и передал эти воспоминания нам», — отметил он.

Многие из тех, чьи портреты пронесли сегодня в «Бессмертном полку», до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди них — мужчины семьи Карачаковых.

«Сегодня я пронес сразу четыре портрета. На фронт ушли два моих дяди, дедушка и его брат. Воевали на разных фронтах — кто-то под Курском, кто-то под Воронежом, все погибли при невыясненных обстоятельствах. Когда мама получила похоронки, то спрятала их от отца. До последнего дня своей жизни она надеялась, что они вернутся. Но они не вернулись и, где они похоронены неизвестно. Надеюсь, когда-нибудь мы узнаем об этом. Надеемся на помощь поисковых отрядов», — говорит участник шествия Анатолий Иванов.

Кроме того, впервые в этом году в рядах «Бессмертного полка» в Приморье прошла делегация провинции Хэйлунцзян с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны, бойцов 88-ой интернациональной бригады 2-го Дальневосточного фронта.

Напомним, впервые «Бессмертный полк» прошел по улицам Приморья пять лет назад, в 2013 году. Ежегодно акция объединяет все больше родственников участников Великой Отечественной войны.

Отметим, в этом году во Владивостоке участники «Бессмертного полка» прошли 1,5 километров от улицы Алеутская, свернув у сквера имени Невельского и продолжив движение до мемориала «Боевая слава ТОФ». Помимо Владивостока «Бессмертные полки» прошли почти во всех городах и районах края.

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