Сергей Брилка взял под личный контроль проблемы беженцев в Иркутской области

Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Брилка взял под личный контроль проблемы жителей региона и беженцев. Он встретился с гражданами в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ЕР.

К Сергею Брилке обратился индивидуальный предприниматель, который выразил желание участвовать в муниципальных выборах как кандидат от «Единой России». По его словам, решение он принял осознанно: готов взять на себя ответственность и работать на развитие территории.

«Ваше взвешенное решение меня радует, и, не скрою, особенно приятно, что вы решили идти от “Единой России”. Партии нужны достойные, честные люди, которые умеют и готовы работать. Хочу предупредить, что вам придется многому учиться, много будет трудностей», — сказал Сергей Брилка.

Секретарь Иркутского регионального отделения ЕР отметил, что сейчас для заявителя главная задача — принять участие в предварительном голосовании.

За помощью к Сергею Брилке обратились представители инициативной группы садоводства «Светлое». 11 лет они не могут надлежащим образом оформить земельный участок. Дело в том, что изначально в чертежах была допущена ошибка, из-за чего произошло наложение границ лесных участков на границы частных владений. Министерство лесного комплекса готово решить вопрос положительно, но кадастровая палата не идет на уступки. В результате — 370 участков не поставлены на кадастровый учет.

«Сергей Брилка пообещал оказать содействие в решении этого вопроса. Секретарь намерен обратиться в министерство лесного комплекса и Росреестр», — отметили в пресс-службе.

Беженка из Донецкой области Украины обратилась к Сергею Брилке с просьбой оказать содействие в решении жилищного вопроса. Заявительница рассказала, что работает в больнице санитаркой, зарплата не очень высокая и вся уходит на оплату аренды квартиры. Вместе с супругом они воспитывают двоих детей: старший — студент, а младший — первоклассник. Решить жилищный вопрос самостоятельно им сегодня не под силу, а по существующим государственным программам они получат жилье по социальному найму не ранее, чем через 10 лет. Сергей Брилка планирует привлечь к решению проблемы беженцев руководство города Иркутска.

С просьбой помочь найти стратегического инвестора на прием к секретарю Иркутского регионального отделения партии пришла жительница областного центра. Речь идет о программе, которая поможет вести управленческий учет и контролировать расходы на строительство. По ее мнению, программа будет интересна не только большому бизнесу, но и частным лицам, которые хотят построить собственный дом, не переплачивая за стройматериалы и за работу. Брилка принял заявление в работу.

Руководитель общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева пригласила депутатов Законодательного собрания принять участие в акции «Праздник Чистоты» и оказать помощь в приобретении продуктов питания для волонтеров, инструментов, мешков, перчаток. Акция будет проходить в несколько этапов: 22—28 мая , 3—8 июня , 13—18 июня .

На приеме заявители обращались с просьбой оказать поддержку в создании культурного центра, а также о выплатах детям войны.

Решение рассмотренных на приеме вопросов жителей региона и беженцев Сергей Брилка взял на контроль.