Сергей Брилка взял под личный контроль проблемы беженцев в Иркутской области
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» провел прием граждан.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» провел прием граждан.
Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Брилка взял под личный контроль проблемы жителей региона и беженцев. Он встретился с гражданами в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
К Сергею Брилке обратился индивидуальный предприниматель, который выразил желание участвовать в муниципальных выборах как кандидат от «Единой России». По его словам, решение он принял осознанно: готов взять на себя ответственность и работать на развитие территории.
«Ваше взвешенное решение меня радует, и, не скрою, особенно приятно, что вы решили идти от “Единой России”. Партии нужны достойные, честные люди, которые умеют и готовы работать. Хочу предупредить, что вам придется многому учиться, много будет трудностей», — сказал Сергей Брилка.
Секретарь Иркутского регионального отделения ЕР отметил, что сейчас для заявителя главная задача — принять участие в предварительном голосовании.
За помощью к Сергею Брилке обратились представители инициативной группы садоводства «Светлое». 11 лет они не могут надлежащим образом оформить земельный участок. Дело в том, что изначально в чертежах была допущена ошибка,
«Сергей Брилка пообещал оказать содействие в решении этого вопроса. Секретарь намерен обратиться в министерство лесного комплекса и Росреестр», — отметили в
Беженка из Донецкой области Украины обратилась к Сергею Брилке с просьбой оказать содействие в решении жилищного вопроса. Заявительница рассказала, что работает в больнице санитаркой, зарплата не очень высокая и вся уходит на оплату аренды квартиры. Вместе с супругом они воспитывают двоих детей: старший — студент, а младший — первоклассник. Решить жилищный вопрос самостоятельно им сегодня не под силу, а по существующим государственным программам они получат жилье по социальному найму не ранее, чем через 10 лет. Сергей Брилка планирует привлечь к решению проблемы беженцев руководство города Иркутска.
С просьбой помочь найти стратегического инвестора на прием к секретарю Иркутского регионального отделения партии пришла жительница областного центра. Речь идет о программе, которая поможет вести управленческий учет и контролировать расходы на строительство. По ее мнению, программа будет интересна не только большому бизнесу, но и частным лицам, которые хотят построить собственный дом, не переплачивая за стройматериалы и за работу. Брилка принял заявление в работу.
Руководитель общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева пригласила депутатов Законодательного собрания принять участие в акции «Праздник Чистоты» и оказать помощь в приобретении продуктов питания для волонтеров, инструментов, мешков, перчаток. Акция будет проходить в несколько этапов:
На приеме заявители обращались с просьбой оказать поддержку в создании культурного центра, а также о выплатах детям войны.
Решение рассмотренных на приеме вопросов жителей региона и беженцев Сергей Брилка взял на контроль.