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07:48 (мск), источник: Actualitati.md

Путин поздравил Додона и весь молдавский народ с Днем Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин адресовал поздравительное послание по случаю предстоящего Дня Победы молдавскому лидеру Игорю Додону, а также всем гражданам нашей страны.

Источник: Actualitati.md

— Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Молдовы с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В этот знаменательный день мы отдаем дань глубочайшей благодарности всем, кто своими подвигами на фронте и самоотверженным трудом в тылу приближал Победу. Уверен, что память о великих жертвах, принесенных нашими народами в борьбе с фашизмом, будет способствовать укреплению дружественных отношений между Россией и Молдовой, — говорится в послании, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Российский лидер также просит передать всем проживающим в Молдове ветеранам слова искренней признательности, пожелания доброго здоровья и долгих лет жизни, счастья и благополучия.

Напомним, по приглашению Владимира Путина Президент Республики Молдова Игорь Додон завтра примет участие в Параде Победы в Москве. Это первый раз за последние 15 лет, когда молдавский лидер будет участвовать в мероприятиях по случаю 9 Мая в российской столице.

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