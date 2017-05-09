Путин поздравил Додона и весь молдавский народ с Днем Победы

— Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Молдовы с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В этот знаменательный день мы отдаем дань глубочайшей благодарности всем, кто своими подвигами на фронте и самоотверженным трудом в тылу приближал Победу. Уверен, что память о великих жертвах, принесенных нашими народами в борьбе с фашизмом, будет способствовать укреплению дружественных отношений между Россией и Молдовой, — говорится в послании, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Российский лидер также просит передать всем проживающим в Молдове ветеранам слова искренней признательности, пожелания доброго здоровья и долгих лет жизни, счастья и благополучия.

Напомним, по приглашению Владимира Путина Президент Республики Молдова Игорь Додон завтра примет участие в Параде Победы в Москве. Это первый раз за последние 15 лет, когда молдавский лидер будет участвовать в мероприятиях по случаю 9 Мая в российской столице.