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07:45 (мск), источник: Publika.md

Делегация Венецианской комиссии прибывает сегодня в Кишинёв

Делегация Венецианской комиссии прибывает сегодня в Кишинев. В повестке визита — обсуждение проекта изменения избирательной системы.

Источник: Publika.md

Эксперты должны изучить законопроект, принятый в прошлую пятницу.

Он предусматривает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а остальные 51 — прямым голосованием. Граждане Левобережья смогут воспользоваться правом голоса на избирательных участках, открытых на подконтрольной Кишиневу территории.

Также предстоит определить порядок голосования диаспоры. Ранее председатель парламента Андриан Канду заявил, что голосование в последнем чтении намечено на июнь. Оно пройдёт после того, как эксперты Венецианской комиссии дадут оценку документу.

Спикер уточнил, что ДПМ согласилась на компромисс, но не откажется от идеи введения мажоритарной системы и после выборов 2018 года вновь предложит обсуждение этого проекта.

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