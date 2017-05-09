Губернатор и спикер областной Думы поздравили воронежцев с Днем Победы

Воронежская область вместе со всей страной отмечает День Победы во вторник, 9 мая. В праздничный день к жителям региона обратились губернатор Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Первые лица региона отметили, что 9 Мая — это и невероятная радость, и горечь утрат. День Победы — общее достояние, нравственная точка опоры, которая придает уверенности и силы в мирное время.