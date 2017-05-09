Губернатор и спикер областной Думы поздравили воронежцев с Днем Победы
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов отметили, что гордятся родством с поколением победителей.
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов отметили, что гордятся родством с поколением победителей.
Воронежская область вместе со всей страной отмечает День Победы во вторник, 9 мая. В праздничный день к жителям региона обратились губернатор Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.
Первые лица региона отметили, что 9 Мая — это и невероятная радость, и горечь утрат. День Победы — общее достояние, нравственная точка опоры, которая придает уверенности и силы в мирное время.
Алексей Гордеев и Владимир Нетесов отметили, что гордятся родством с поколением победителей, и напомнили, что с первых дней войны земляки героически защищали свой край и всю страну от фашистских захватчиков, лечили раненых, отправляли на фронт продовольствие и оружие.
— Дорогие ветераны! Вы подарили нам пример героизма, силы духа и беззаветной преданности Родине, на котором сегодня мы воспитываем своих детей и внуков. От всей души желаем вам здоровья и долгих лет жизни, наполненных любовью и теплом близких! Мира, благополучия, счастья и успехов в добрых начинаниях — всем вам, уважаемые воронежцы! Вечная память павшим и ушедшим! Слава героям Великой Отечественной! С Днем Победы! — завершили праздничное обращение Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.