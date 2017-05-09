Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
ЖКХ без счетчиков может подешеветь в разы
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Бал Met Gala 2017
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
22По миру прошел Первомай
08:26 (мск), источник: Вести Иркутск

День Победы в Иркутске. Торжественное шествие началось от танка «Иркутский комсомолец»

Он по-прежнему на боевом посту — легендарный и мощный. И пусть недвижимы его пусковые механизмы и слепы оптические прицелы, этот Т-34 — олицетворение народной победы, символ памяти и народного подвига. Именно отсюда, с пересечения улиц Декабрьских Событий и Советской, 9 мая стартует торжественная колонна.

Источник: Вести Иркутск

Первые в строю — правнуки и, может, даже внуки тех, кто боролся с фашизмом и подарил Победу. Взглядом их провожают «дети войны». Эмилия Ивановна сегодня особенно волнуется. Она впервые на 9 мая пришла с портретами родных. На фронт провожала их двухлетней девчонкой. Отец с Великой Отечественной вернулся смертельно больным, а дядю война забрала насовсем.

Читайте также
Дни цветов и памяти

— Он закончил в Горьком Школу лейтенантов и был отправлен в Севастополь. Они защищали город Севастополь, потом они попали в плен. И он находился в концлагере Дахау. Там они организовали братское содружество военнопленных. И в количестве 90 человек их расстреляли, — говорит жительница Иркутска Эмилия Огнева.

Только по урокам истории, к счастью, о Великой Отечественной войне знает 14-летний Денис. А потому о Победе чеканит слова почти наизусть.

— Сегодня праздник — День Победы! Посвящённый Победе над фашистскими захватчиками, которые вторглись в Россию, чтобы завоевать её, — говорит школьник Денис Мясоедов.

Вместе с ребятами из спортивной секции Денис надел военную форму. Гимнастёрку ему помогли выбрать родители. А «фронтовички» из страховой компании всем отделом тщательно готовились к шествию.

— Мы специально год назад шили форму, чтобы почтить память людей, которые принесли эту Победу. Это память о тех людях, которые положили свои жизни для того, чтобы мы сейчас мирно жили, — говорит жительница Иркутска Оксана Якубова.

Краткое интервью — и они заняли своё место среди тысяч иркутян.

В большой истории празднования Дня Великой Победы это лишь глава.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Модель Playboy разозлила народ маори, снявшись голой на священной горе
Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
Сборная России обыграла хозяев ЧМ
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Как Россия отпразднует 72-ю годовщину Победы
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
На граффити с Чавесом в NY появился призыв о помощи Венесуэле
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь