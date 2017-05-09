День Победы в Иркутске. Торжественное шествие началось от танка «Иркутский комсомолец»

Первые в строю — правнуки и, может, даже внуки тех, кто боролся с фашизмом и подарил Победу. Взглядом их провожают «дети войны». Эмилия Ивановна сегодня особенно волнуется. Она впервые на 9 мая пришла с портретами родных. На фронт провожала их двухлетней девчонкой. Отец с Великой Отечественной вернулся смертельно больным, а дядю война забрала насовсем.

— Он закончил в Горьком Школу лейтенантов и был отправлен в Севастополь. Они защищали город Севастополь, потом они попали в плен. И он находился в концлагере Дахау. Там они организовали братское содружество военнопленных. И в количестве 90 человек их расстреляли, — говорит жительница Иркутска Эмилия Огнева.

Только по урокам истории, к счастью, о Великой Отечественной войне знает 14-летний Денис. А потому о Победе чеканит слова почти наизусть.

— Сегодня праздник — День Победы! Посвящённый Победе над фашистскими захватчиками, которые вторглись в Россию, чтобы завоевать её, — говорит школьник Денис Мясоедов.

Вместе с ребятами из спортивной секции Денис надел военную форму. Гимнастёрку ему помогли выбрать родители. А «фронтовички» из страховой компании всем отделом тщательно готовились к шествию.

— Мы специально год назад шили форму, чтобы почтить память людей, которые принесли эту Победу. Это память о тех людях, которые положили свои жизни для того, чтобы мы сейчас мирно жили, — говорит жительница Иркутска Оксана Якубова.

Краткое интервью — и они заняли своё место среди тысяч иркутян.

В большой истории празднования Дня Великой Победы это лишь глава.