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13:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Днем Победы

Губернатор Приморского края пожелал жителям края счастья, крепкого здоровья и тепла близких.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 мая, PrimaMedia.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поздравил жителей Приморья с Днем Победы. ИА PrimaMedia публикует полный текст поздравления без изменений и дополнений.

«Дорогие ветераны! Уважаемые приморцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!

Сегодня мы отмечаем священный праздник. Май сорок пятого года поставил победную точку в Великой Отечественной войне, самой тяжелой и разрушительной в истории человечества. Именно железная воля нашего народа, мужество и сила духа советских солдат и офицеров избавили мир от фашизма. Цена Победы — десятки миллионов жизней.

Эти герои — безымянные и известные — всегда с нами. Память о них жива в каждой российской семье, передается от поколения к поколению. Приморцы, как и все жители нашей многонациональной страны, на всех плацдармах и высотах, на море и на суше, в тылу и в крупнейших битвах всеми силами приближали долгожданный день Победы. Они стояли насмерть на подступах к непокоренному Ленинграду, были среди тех, кто остановил врага под Москвой, сражались за каждый дом, переулок, квартал сталинградской земли. Наши моряки-тихоокеанцы беспощадно громили фашистов на севере и стояли неприступной стеной на востоке. День и ночь снабжал Приморский край фронт боеприпасами, техникой и оборудованием.

Дорогие ветераны! Мы всегда равняемся на вас. Вы отстояли страну, победили в битве за будущее всего человечества. Ваше умение ценить жизнь, каждую её секунду, беречь любовь и дружбу, защитить родной очаг всегда будет для нас примером. Именно благодаря вам молодое поколение сегодня точно знает, что свобода — это бесценный дар, который необходимо бережно хранить. От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья и тепла близких! С праздником Приморье, с Днем Великой Победы!, — сказал Владимир Миклушевский.

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