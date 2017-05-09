Назарбаев: Наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как их подвиг

«Уважаемые соотечественники, казахстанцы. Я сердечно поздравляю всех с великим праздником Днем Победы во Второй мировой войне. Это была самая кровопролитная война в истории человечества, самая жестокая война человечества, которая унесла жизни десятки миллионов человек. В их числе были и казахстанцы. Из всего шести миллионного населения миллион восемьсот, то есть 20 процентов всего состава населения отправились на фронты Великой Отечественной войны. Половина из них не вернулись, полегли на фронтах», — сказал Президент.
«Ветераны, которые у нас есть, которых нет, проложили путь к нашему счастью, нашей независимости, синему небу нашему сегодняшнему. Поэтому мы сегодня возлагаем цветы к памятнику Защитников отечества, защитников и тем, кто пал на полях сражений проявляем свои чувства великого восхищения героизму, труду на фронтах и в тылу нашего народа», — добавил Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отметил, что в случае, если бы не было той Победы, не было бы и сегодняшнего дня.
«Поэтому наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как и их подвиг. Я хочу еще раз поздравить всех казахстанцев, всех ветеранов с этим Днем Победы радостным. Пожелать крепкого здоровья, и всего самого доброго всем нам. Прежде всего победа была достигнута в результате единства братства дружбы всех народов населявших страну. Именно с этим лозунгом и мы сейчас живем», — заключил Нурсултан Назарбаев.
В торжественном мероприятии, посвященном к празднованию 72-летия Великой Победы, приняли участие ветераны, министры, депутаты Парламента, государственные и общественные деятели, жители и гости столицы. На площади у монумента звучали песни военных лет. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших солдат на полях сражений ВОВ. После чего возложили цветы к монументу «Отан қорғаушылар».