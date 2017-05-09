Назарбаев: Наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как их подвиг

«Уважаемые соотечественники, казахстанцы. Я сердечно поздравляю всех с великим праздником Днем Победы во Второй мировой войне. Это была самая кровопролитная война в истории человечества, самая жестокая война человечества, которая унесла жизни десятки миллионов человек. В их числе были и казахстанцы. Из всего шести миллионного населения миллион восемьсот, то есть 20 процентов всего состава населения отправились на фронты Великой Отечественной войны. Половина из них не вернулись, полегли на фронтах», — сказал Президент.

«Ветераны, которые у нас есть, которых нет, проложили путь к нашему счастью, нашей независимости, синему небу нашему сегодняшнему. Поэтому мы сегодня возлагаем цветы к памятнику Защитников отечества, защитников и тем, кто пал на полях сражений проявляем свои чувства великого восхищения героизму, труду на фронтах и в тылу нашего народа», — добавил Нурсултан Назарбаев.