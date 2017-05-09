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13:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Бессмертная эскадрилья» пролетела над Хабаровском

Акция была посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Хабаровск, 9 мая, AmurMedia.

Призеры самолетного спорта в Хабаровском крае продемонстрировали свое мастерство в составе «Бессмертной эскадрильи». Восемь самолетов пролетело по береговой линии, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее агентство сообщало, что 9 мая впервые пройдет патриотическая акция «Бессмертная эскадрилья». Ее инициаторами выступила региональная Федерация самолетного спорта при поддержке министерства культуры края.

Эскадрилья из восьми летательных аппаратов пролетела вдоль береговой линии от арены «Ерофей» до моста через Амур и обратно.

Ведущим пилотом стал двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта РФ Владимир Котельников.

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