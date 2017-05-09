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09:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов возложил цветы к Вечному огню в уфимском парке Победы

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ"/. 9 мая в уфимском парке Победы Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в торжественной церемонии, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель республики возложил живые цветы к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь.

После исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Отечества, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.

Также Рустэм Хамитов возложил цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла.

Глава региона приветствовал курсантов Уфимского юридического института МВД России и воспитанников Уфимского кадетского корпуса имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, которые прошли торжественным маршем в честь бессмертного подвига героев-освободителей.

Во время посещения парка Рустэм Хамитов пообщался с ветеранами и жителями Уфы, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни.

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