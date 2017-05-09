Тиллерсон и Лавров в Вашингтоне обсудят ситуацию в Украине и Сирии

«В связи с положением в Украине стороны хотят обсудить проблему прекращения насилия в восточной части этой страны и пути решения конфликта на пути полномасштабной реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении Госдепа.

Также указано, что в связи с продолжающимся кризисом в Сирии Тиллерсон намерен обсудить усилия по деэскалации, оказание гуманитарной помощи сирийскому населению и создание условий для политического урегулирования конфликта.

Напомним, 1 мая 2017 года глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы внешнеполитических ведомств тогда обсудили «некоторые вопросы двусторонней сферы отношений», в частности, затронули вопрос войны в Сирии.