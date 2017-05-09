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11:03 (мск), источник: РБК - Украина

Тиллерсон и Лавров в Вашингтоне обсудят ситуацию в Украине и Сирии

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон встретится в Вашингтоне 10 мая 2017 года с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В заявлении Госдепартамента отмечается, что Тиллерсон и Лавров обсудят ситуацию в Украине и Сирии, а также вопросы двусторонних отношений, передает «Голос Америки».

Источник: AP 2017

«В связи с положением в Украине стороны хотят обсудить проблему прекращения насилия в восточной части этой страны и пути решения конфликта на пути полномасштабной реализации Минских соглашений», — говорится в сообщении Госдепа.

Также указано, что в связи с продолжающимся кризисом в Сирии Тиллерсон намерен обсудить усилия по деэскалации, оказание гуманитарной помощи сирийскому населению и создание условий для политического урегулирования конфликта.

Напомним, 1 мая 2017 года глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы внешнеполитических ведомств тогда обсудили «некоторые вопросы двусторонней сферы отношений», в частности, затронули вопрос войны в Сирии.

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