Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Беспилотник США в Донбассе корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Экс-депутат сказал, куда переедет украинская мафия
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Мама упала, ее били ногами»: Лолита об избиении матери в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
10:59 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня примет участие в общереспубликанских праздничных мероприятиях в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

Глава государства возложит венок к монументу Победы. Гостями торжественной церемонии станут ветераны войны, высшие должностные лица, руководители госорганов, представители иностранного дипломатического корпуса, молодежных и детских организаций, общественных объединений.

Торжественным маршем перед собравшимися пройдет сводная рота и оркестр почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил. Затем на Площади Победы состоится праздничное театрализованное представление.

Ожидается, что Александр Лукашенко также пообщается с ветеранами и представителями дипломатического корпуса.

Прямая трансляция мероприятия начнется в эфире национальных телеканалов в 12.00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая для всех знаков зодиака
Что будет с кредитами, после отмены обязательных справок о доходах?
На Красной площади прошел Парад Победы
Путин отметил разобщенность ведущих стран мира в начале войны
Экс-глава разведки США перепутал Россию с СССР
Кондолиза Райс назвала козырь Трампа на переговорах с Путиным
Олег Знарок: Немецкого хоккеиста должны наказать за Мозякина
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии
WSJ: Западные санкции не влияют на нефтяную отрасль РФ
Спорт
Месть за Мозякина. Россия — Германия — 6:3 Российская сборная обыграла Германию, но, видимо, потеряла своего капитана
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь