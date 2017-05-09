Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы

Глава государства возложит венок к монументу Победы. Гостями торжественной церемонии станут ветераны войны, высшие должностные лица, руководители госорганов, представители иностранного дипломатического корпуса, молодежных и детских организаций, общественных объединений.

Торжественным маршем перед собравшимися пройдет сводная рота и оркестр почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил. Затем на Площади Победы состоится праздничное театрализованное представление.

Ожидается, что Александр Лукашенко также пообщается с ветеранами и представителями дипломатического корпуса.

Прямая трансляция мероприятия начнется в эфире национальных телеканалов в 12.00.