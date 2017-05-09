Николай Меркушкин: «В этом году Самара впервые встречает День Победы в статусе «Города трудовой и боевой славы»

С днем Великой Победы участников и гостей парада поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. «Чем дальше от нас то суровое, полное тягот и лишений время, тем глубже мы осознаем исторический смысл и человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов», — сказал губернатор.

Руководитель области заметил, что раны, нанесенные этой страшной войной, и сегодня пронзительной болью отдаются в наших сердцах. Глава региона напомнил, что более полумиллиона куйбышевцев сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, каждый второй из них не вернулся домой. 233 жителя области были удостоены высшей награды — звания Героя Советского Союза, 36 стали полными кавалерами ордена Славы.

«Мы по праву гордимся тем, что в годы войны Куйбышев стал запасной столицей страны и настоящей кузницей, где ковалось оружие Победы. Собранные у нас знаменитые штурмовики Ил-2 сыграли важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков. Гитлеровцы называли их “черная смерть”. Эти самолеты стали ударной силой советской авиации и во многом предопределили исход войны», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Глава региона заметил, изготовленные руками наших земляков авиабомбы и артиллерийские снаряды разили фашистов на всем протяжении фронта; сельчане самоотверженно трудились на полях, чтобы обеспечить армию продовольствием.

«Наш святой долг — сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врана. Символом этой памяти стала всенародная акция “Бессмертный полк”, объединившая миллионы наших соотечественников. Эта народная инициатива, изначально поддержанная лично президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, охватила уже полсотни стран мира», — сказал губернатор.

Николай Меркушкин уверен, что это свидетельство того, что для наших сограждан Победа в Великой Отечественной войне была, есть и будет главным событием в истории нашего Отечества. По мнению губернатора, это и важнейший залог сохранения исторической правды о войне, духовный фундамент могущества и процветания нашей державы на многие годы вперед.

«В этом году Самара впервые встречает День Победы в статусе “Города трудовой и боевой славы”. Присвоение столице нашей области этого почетного звания, прежде всего, ваша заслуга. И мы всегда будем помнить об этом всегда. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для нашей страны, для всего человечества», — обратился к ветеранам Николай Меркушкин.

В завершении выступления губернатор пожелал всем ветеранам, их родным и близким, всем жителям Самарской области здоровья, благополучия, счастья, мира и добра.