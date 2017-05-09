Путин отметил роль разобщенности ведущих стран мира в начале войны
По мнению президента Владимира Путина, Вторую мировую войну не удалось предотвратить
По мнению президента Владимира Путина, Вторую мировую войну не удалось предотвратить
Выступая на Параде Победы президент России Владимир Путин заявил, что трагедию Второй мировой войны не удалось предотвратить
«Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить, прежде всего,
По словам президента, «сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал».
Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными и Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию
В то же время Путин подчеркнул, что Россия всегда будет на стороне сил мира.
Мы открыты для такого сотрудничества, Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека