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11:15 (мск), источник: РБК

Путин отметил роль разобщенности ведущих стран мира в начале войны

По мнению президента Владимира Путина, Вторую мировую войну не удалось предотвратить из-за разобщенности ведущих стран мира и попустительства преступной идеологии. Об этом президент заявил, выступая на Параде Победы в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Выступая на Параде Победы президент России Владимир Путин заявил, что ​трагедию Второй мировой войны не удалось предотвратить из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства и разобщенности ведущих стран мира.

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«Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить, прежде всего, из-за попустительства преступной идеологии, расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира», — сказал президент, выступая на параде в честь 72 годовщины победы в Великой Отечественной войне.

По словам президента, «сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал».

Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными и Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию
Владимир Путин
Президент РФ

В то же время Путин подчеркнул, что Россия всегда будет на стороне сил мира.

Мы открыты для такого сотрудничества, Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека
Владимир Путин

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Комментарии
2
Игорь Богданов
20 лет службы , будучи пенсионером выселили из служебного жилья . МНЕ за ЧТО такое Клеймо ???
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Василий Фесин
Кулак нужен,кулак...Почему не судят тех,кто этот кулак развалил?Заклеймить во все времена этих "иуд".
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