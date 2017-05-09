Путин отметил роль разобщенности ведущих стран мира в начале войны

Выступая на Параде Победы президент России Владимир Путин заявил, что ​трагедию Второй мировой войны не удалось предотвратить из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства и разобщенности ведущих стран мира.

«Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных, невосполнимых жертв, что война унесла миллионы жизней. Эту чудовищную трагедию не удалось предотвратить, прежде всего, из-за попустительства преступной идеологии, расового превосходства, из-за разобщенности ведущих стран мира», — сказал президент, выступая на параде в честь 72 годовщины победы в Великой Отечественной войне.

По словам президента, «сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал».