Андриан Канду: «Не было бы Дня Победы, не было бы Дня Европы»

Сотни людей собрались с утра в столице на мемориале Вечность, где возложили цветы. Затем собравшиеся колонной тронулись к Площади великого национального собрания. Марш организовала Демократическая партия Молдовы.

«Сегодня такой день, когда мы и празднуем, и вспоминаем. Вспоминаем тех, кто отдал свои жизни и здоровье ради будущих поколений. 72 года назад закончилась самая кровавая и трагичная страница история 20-го века. И через годы был заложен проект мира. Не было бы Европы, не было бы Дня Европы, если бы не было Дня победы», — сказал председатель парламента Андриан Канду.