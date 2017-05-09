Путин и Додон возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

В церемонии принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, а также президент Молдовы Игорь Додон, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министры и представители общественности, передает РИА Новости.

После того, как военнослужащие Президентского полка установили венки от имени президентов России и Молдавии к Вечному огню, Путин и Додон поправили ленты и почтил память погибших в войне минутой молчания. Церемонию завершил гимн России и марш роты Почетного караула.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск.

Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата — «Пост номер 1» — был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.