Дальний Восток отпраздновал День Победы

Военные парады, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли во Владивостоке, в Хабаровске, в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Биробиджане, Якутке и других городах. В них приняли участие бойцы соединений ВВО, силовых структур, МЧС России, курсанты военно-морских учебных заведений. Впервые маршем прошли участники движения «Юнармия».

В акции «Бессмертный полк» во Владивостоке приняли участие более 50 тыс. человек, а также впервые приняли участие гости из китайской провинции Хэйлунцзян. На Сахалине с портретами своих близких прошли 7 тыс. человек, в Благовещенске — 9 тыс. Во всех районах Камчатского края в торжествах, по предварительным данным, принимают участие около 25 тыс. человек.



Завершится праздник фейерверками в 22:00 по местному времени.