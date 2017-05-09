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13:27 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Дальний Восток отпраздновал День Победы

Более 500 тыс жителей дальневосточных регионов вышли сегодня на площади своих городов и посёлков, чтобы отдать дань памяти тем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Такие данные приводят правительства регионов Дальнего Востока.

Источник: ИТАР-ТАСС

Военные парады, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли во Владивостоке, в Хабаровске, в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Биробиджане, Якутке и других городах. В них приняли участие бойцы соединений ВВО, силовых структур, МЧС России, курсанты военно-морских учебных заведений. Впервые маршем прошли участники движения «Юнармия».

В акции «Бессмертный полк» во Владивостоке приняли участие более 50 тыс. человек, а также впервые приняли участие гости из китайской провинции Хэйлунцзян. На Сахалине с портретами своих близких прошли 7 тыс. человек, в Благовещенске — 9 тыс. Во всех районах Камчатского края в торжествах, по предварительным данным, принимают участие около 25 тыс. человек.


Завершится праздник фейерверками в 22:00 по местному времени.

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