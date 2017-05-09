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12:30 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

К Вечному огню возложены также венки от Совета Министров и обеих палат парламента, руководителей госорганов, представителей иностранного дипломатического корпуса, молодежных и общественных объединений.

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

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