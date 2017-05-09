Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
К Вечному огню возложены также венки от Совета Министров и обеих палат парламента, руководителей госорганов, представителей иностранного дипломатического корпуса, молодежных и общественных объединений.
Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.