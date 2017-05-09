В Южной Корее за три часа до конца выборов проголосовало 70% избирателей

Всего по стране открыто 13 тысяч 964 избирательных участка, и зарегистрировано 42 миллиона 479 тысяч 710 избирателей. Голосование завершится в 20.00 (14.00 мск).

В Южной Корее досрочно проводятся выборы нового президента вместо отстраненной от власти два месяца назад бывшей главы государства Пак Кын Хе. После сообщений о ее участии в крупном коррупционном скандале Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а затем последовал арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.