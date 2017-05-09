Назарбаев поздравил своего учителя со 100-летним юбилеем
Ветеран Великой Отечественной войны, школьный учитель главы государства Сейлхан Исаев отмечает столетний юбилей.
Ветеран Великой Отечественной войны, школьный учитель главы государства Сейлхан Исаев отмечает столетний юбилей.
АСТАНА, 9 мая — Sputnik. Школьному учителю президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сейтхану Исаеву исполнилось 100 лет. В день рождения он получил поздравительную открытку от главы государства.
Исаев — ветеран Великой Отечественной войны, проживает в Алматинской области.
«Уважаемый
Поздравление юбиляру зачитал аким Алматинской области Амандык Баталов. Он вручил ветерану подарочный набор и белый чапан в знак глубокого уважения и признания.
«Я очень признателен главе государства за оказываемые нам, ветеранам, поддержку, благодаря которой мы остаемся еще в строю. Меня радует развитие страны, в том числе и положительные новшества родного края. Очень надеюсь, что в нашей стране будет также царить мир и согласие», — сказал в свою очередь Сейтхан Ахметович Исаев.
На сегодняшний день в Алматинской области проживает 190 ветеранов Великой Отечественной войны и около 13 тысяч труженников тыла. В этом году в регионе ко Дню Победы участникам ВОВ и инвалидам войны выделена единовременная материальная помощь в размере 150 тысяч тенге.