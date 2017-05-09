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13:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев поздравил своего учителя со 100-летним юбилеем

Ветеран Великой Отечественной войны, школьный учитель главы государства Сейлхан Исаев отмечает столетний юбилей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 мая — Sputnik. Школьному учителю президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сейтхану Исаеву исполнилось 100 лет. В день рождения он получил поздравительную открытку от главы государства.

Исаев — ветеран Великой Отечественной войны, проживает в Алматинской области.

«Уважаемый Сейтхан-ага! Поздравляю Вас со 100-летним юбилеем. Это большая и важная дата. За эти годы Вы пережили много трудностей и видели немало радостей. Вы доблестно защищали Родину, принимая участие в Великой Отечественной войне. И в мирное время Вы продолжали ответственно трудиться, долгие годы проработав учителем, воспитали не одно поколение казахстанцев. Я всегда с благодарностью вспоминаю о том, что я был одним из Ваших учеников», — написал в поздравлении Назарбаев.

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Поздравление юбиляру зачитал аким Алматинской области Амандык Баталов. Он вручил ветерану подарочный набор и белый чапан в знак глубокого уважения и признания.

«Я очень признателен главе государства за оказываемые нам, ветеранам, поддержку, благодаря которой мы остаемся еще в строю. Меня радует развитие страны, в том числе и положительные новшества родного края. Очень надеюсь, что в нашей стране будет также царить мир и согласие», — сказал в свою очередь Сейтхан Ахметович Исаев.

На сегодняшний день в Алматинской области проживает 190 ветеранов Великой Отечественной войны и около 13 тысяч труженников тыла. В этом году в регионе ко Дню Победы участникам ВОВ и инвалидам войны выделена единовременная материальная помощь в размере 150 тысяч тенге.

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