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15:11 (мск), источник: РИА Новости

Трамп разочаровался в преемнике Флинна, сообщило Bloomberg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, получившим должность после увольнения Майкла Флинна, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Источник: AFP 2017

По сведениям агентства, Трамп недоволен тем, что Макмастер пытается читать ему лекции о политике и не дает высказаться во время брифингов. Источники утверждают, что конфликт между президентом и советником произошел на глазах других членов администрации.

Кроме того, советник американского президента Стив Бэннон уверен, что Макмастер пытается «хитростью» подтолкнуть Трампа к политическим действиям, которые противоречат его предвыборным обещаниям, отметил собеседник Bloomberg.

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Другой источник агентства сообщил, что один из последних конфликтов между Трампом и Макмастером произошел в связи с ситуацией на Корейском полуострове. По словам собеседника издания, президент США был в ярости, когда прочитал в газете The Wall Street Journal о разговоре своего советника с представителем правительства Южной Кореи. Тот якобы заявил Сеулу, что заявления Трампа об отказе оплачивать новую ракетную систему не являются официальной позицией Белого дома. После этого Трампа отчитал Макмастера, сказав, что тот мешает ему заставить Сеул оплачивать расходы на оборону самостоятельно.

При этом в Белом доме отрицают наличие каких-либо противоречий между президентом и его советником. В воскресенье пресс-служба администрации опубликовала заявление, в котором Трамп выразил доверие подчиненному и отметил, что тот делает «фантастическую работу».

Герберт Макмастер стал советником президента США по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна, покинувшего должность на фоне обвинений в нераскрытии содержания своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ со ссылкой на спецслужбы утверждали, что Флинн обсуждал с дипломатом возможность снятия антироссийских санкций.

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