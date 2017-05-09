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14:45 (мск), источник: Интерфакс

Военные самолеты США и Швеции провели разведку у российских границ

Самолеты-разведчики были замечены над акваторией Балтийского моря близ Калининградской области.

Источник: Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Самолеты ВВС США и Швеции в 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне провели очередную совместную разведывательную операцию вблизи границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

По их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4139 и позывным FEVER51, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил подлет к Калининградской области со стороны Польши. Около трех часов он вел радиотехническую разведку вдоль южных границ области, находясь в польском воздушном пространстве на высоте 9,4 тыс. метров, а также над акваторией Балтийского моря к западу от Балтийска, где расположена база ВМФ России.

Временами разведчик приближался к российским берегам на расстояние 70−80 км

Одновременно со стороны моря к российскому побережью на юге Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622, поднявшийся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчёпинг. Шведский самолет традиционно осуществлял разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 13 тыс. метров над международными водами Балтики.

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После вылета из Великобритании маршрут полета американского разведчика пролегал над Нидерландами, Германией и Польшей.

Накануне патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168440 и позывным PS086, вылетевший с авиабазы на Сицилии, проводил разведку вблизи южного побережья Крыма.

За последний год резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, на Балтике, а также около побережья Крыма, российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье. Практически ежедневно фиксируются до двух-трех и более таких полетов.

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