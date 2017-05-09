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15:30 (мск), источник: Интерфакс

В Южной Корее завершились досрочные выборы президента

По данным экзит-поллов, лидирует кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин.

Источник: AP 2017

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Избирательные участки завершили свою работу в день досрочного голосования на президентских выборах в Южной Корее, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация BBC.

По данным экзит-поллов, кандидат от Демократической партии Мун Чжэ Ин вырывается вперед в гонке за пост президента

Согласно предварительной информации, за этого претендента отдали свои голоса 41,4% избирателей.

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Досрочные выборы президента Южной Кореи были назначены после того, как в декабре прошлого года парламент страны объявил импичмент прежнему главе государства Пак Кын Хе. Кроме того, по стране прокатилась массовая компания с осуждением главы государства.

В марте конституционный суд подтвердил отставку Пак Кын Хе.

Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Чхве Сун Силь, которая, пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала денежные средства у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.

За пост главы государства соревнуются 13 кандидатов.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Есть Ын, будет Ин. Не пойму, это он вываливается из кабинки для голосования?
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