В Южной Корее завершились досрочные выборы президента
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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU — Избирательные участки завершили свою работу в день досрочного голосования на президентских выборах в Южной Корее, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация BBC.
Согласно предварительной информации, за этого претендента отдали свои голоса 41,4% избирателей.
Досрочные выборы президента Южной Кореи были назначены после того, как в декабре прошлого года парламент страны объявил импичмент прежнему главе государства Пак Кын Хе. Кроме того, по стране прокатилась массовая компания с осуждением главы государства.
В марте конституционный суд подтвердил отставку Пак Кын Хе.
Скандал вокруг
За пост главы государства соревнуются 13 кандидатов.