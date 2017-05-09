Аким Алматинской области спел для ветеранов

АСТАНА, 9 мая — Sputnik. Аким Алматинской области Амандык Баталов в честь Дня Победы исполнил для ветеранов Великой Отечественной войны и горожан песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя».

Приуроченные Дню Победы праздничные мероприятия в Талдыкоргане стартовали в центральном городском парке. Руководство области, ветераны и горожане возложили цветы к обелиску Славы. Героев войны почтили минутой молчания и оружейным залпом. Празднование продолжилось в парке «Жастар» театрализованным представлением, а затем прошло шествие «Бессмертный полк».