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15:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Аким Алматинской области спел для ветеранов

Глава Алматинской области Амандык Баталов поздравил горожан с 9 мая и спел для ветеранов песню.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 мая — Sputnik. Аким Алматинской области Амандык Баталов в честь Дня Победы исполнил для ветеранов Великой Отечественной войны и горожан песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя».

Приуроченные Дню Победы праздничные мероприятия в Талдыкоргане стартовали в центральном городском парке. Руководство области, ветераны и горожане возложили цветы к обелиску Славы. Героев войны почтили минутой молчания и оружейным залпом. Празднование продолжилось в парке «Жастар» театрализованным представлением, а затем прошло шествие «Бессмертный полк».

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