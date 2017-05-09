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15:34 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев поздравил Путина телеграммой

Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина и граждан России с Днем Победы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

Источник: Tengrinews

Как отмечается, Президент Казахстана отправил российскому лидеру поздравительную телеграмму. Также Путина поздравили президенты Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Беларуси, премьер-министр Израиля и другие. Отметим, сегодня Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии возложения «Гирлянд славы» и корзин с цветами к монументу «Отан коргаушылар» в Астане.

«Ветераны, которые у нас есть, которых нет, проложили путь к нашему счастью, нашей независимости, синему небу нашему сегодняшнему. Поэтому мы сегодня возлагаем цветы к памятнику Защитников отечества, защитников и тем, кто пал на полях сражений, проявляем свои чувства великого восхищения героизму, труду на фронтах и в тылу нашего народа», — отметил в ходе своего выступления Президент Казахстана.

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