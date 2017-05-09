Президент Молдовы с супругой посетили Кремль

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вместе с семьей принял участие в торжественном приеме по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, который состоялся в Георгиевском зале Кремля.

«Вместе с супругой приняли участие в торжественном приеме по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, который состоялся в Георгиевском зале Кремля», — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, «самыми почетными гостями мероприятия стали настоящие герои сегодняшнего праздника — ветераны».

«В очередной раз выражаем слова благодарности за мирное небо, которое они подарили всем нам, и преклоняемся перед ними за совершенный подвиг, который навсегда останется в памяти нашего народа! Мы помним, мы гордимся! С Днём Победы!», — заключил Додон.

Ранее Додон сообщил, что получил приглашение от президента России Владимира Путина посетить праздничные мероприятия на Красной площади 9 мая, посвященные Дню Победы. За последние 10 лет впервые президент республики принимает участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. В поездке молдавского лидера сопровождают его супруга Галина Додон и один из сыновей.