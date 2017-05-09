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19:00 (мск), источник: РИА Новости

Китай провел испытание ракеты нового типа

ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство обороны Китая подтвердило во вторник, что на днях провело испытание ракеты нового типа.

Источник: Reuters

«С целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности на днях в рамках годовых плановых учений ракетные войска провели в Бохайском заливе испытание ракетного вооружения нового типа», — говорится в опубликованном комментарии минобороны КНР на просьбу журналистов подтвердить проведение испытания.

Отмечается, что испытание ракеты завершилось достижением "ожидаемого результата"

Других подробностей не сообщается.

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