Китай провел испытание ракеты нового типа

«С целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности на днях в рамках годовых плановых учений ракетные войска провели в Бохайском заливе испытание ракетного вооружения нового типа», — говорится в опубликованном комментарии минобороны КНР на просьбу журналистов подтвердить проведение испытания.