Китай провел испытание ракеты нового типа
ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство обороны Китая подтвердило во вторник, что на днях провело испытание ракеты нового типа.
ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство обороны Китая подтвердило во вторник, что на днях провело испытание ракеты нового типа.
«С целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности на днях в рамках годовых плановых учений ракетные войска провели в Бохайском заливе испытание ракетного вооружения нового типа», — говорится в опубликованном комментарии минобороны КНР на просьбу журналистов подтвердить проведение испытания.
Других подробностей не сообщается.