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18:47 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко о миграции в ЕС и ее последствиях: за добро — добром

Глава государства отметил, что некоторые беженцы приезжают на Запад из разоренных конфликтами стран с целью отомстить.

Источник: AP 2017

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал проблему миграции в Евросоюз и ее последствия и сравнил с ситуацией с беженцами, которые находятся в республике, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе главы государства.

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В ходе общения с представителями СМИ 9 мая главе государства задали вопрос, почему в Беларуси не считают проблемой мигрантов, в то время как беженцы с Востока доставляют Европе множество проблем.

«Очень важно, с каким настроением и откуда едет человек. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине того, что мы разворошили их дом? Нет. Они приехали, чтобы спастись самим и спасти свои семьи. Они бегут от той разрухи, которая происходит на востоке Украины. И они едут к нам за спасением как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение», — сказал белорусский лидер.

В то же время он отметил, что беженцы из стран Ближнего Востока приезжают в страны Евросоюза с другими мыслями.

«Что происходит на Ближнем Востоке? Туда пришли в том числе европейцы. Помните эту арабскую дугу? Начали с Туниса — прекрасная была страна, все туда ехали, отдыхали. Зачем было переворачивать эту страну?— сказал глава государства.

Он добавил, что конфликты в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, где погибло множество мирных жителей, стали причинами развития терроризма. По словам президента, не все беженцы приехали на Запад искать работу и лучшую жизнь, некоторые уехали с родины с целью мести. Также Лукашенко отметил, что жизнь в так называемых «резервациях» (лагерях для беженцев — Sputnik) также не добавила настроения мигрантам.

«Вот в чем разница между нами и другими странами, которые вынудили мигрантов ехать к ним в поисках хотя бы куска хлеба, не говоря о счастье Надо быть внимательнее, добрее к людям, тогда доброту получишь и ты», — резюмировал Лукашенко.

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