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18:50 (мск), источник: РБК

Посол США в Москве призвал россиян и американцев сплотиться

Посол США в Москве Джон Теффт заявил, что ежегодная акция «Бессмертный полк» навсегда останется в его памяти. Подобные акции являются важными, вместе с тем не стоит забывать, ради чего предыдущие поколения отдавали свои жизни.

Источник: AP 2017

«Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война, и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза», — написал Теффт на своей страничке в LiveJournal.

Посол подчеркнул, что граждане США и СССР сражались во Второй мировой войне не только «за свой дом и семью», но и за свободный демократичный мир, основанный на международном праве
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Теффт призвал россиян и американцев совместно строить такой мир по примеру «отцов, дедов и прадедов» и преодолевать идеологические разногласия между двумя странами.

Акция «Бессмертный полк» прошла сегодня в городах России и других стран, в Москве к шествию присоединился президент Владимир Путин. По данным МВД, в столице России в мероприятии участвовали 750 тыс. человек.

Впервые «Бессмертный полк» был проведен в Томске в 2012 году, затем ее стали проводить в других городах России и зарубежья. Участники шествия проходят по своим городам, неся в руках фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Комментарии
9
Оксана Поддубная
Он уже хохлов сплотил. Самая дружная нация.
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ПАХАН!!!
Я бы в дворники пошел во дворец к королю вождю Африки !
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Руслан Д.
Посол искренне говорит.Это шествие любого проймёт.
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