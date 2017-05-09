Трамп продлил санкции против правительства Сирии
Действующие ограничительные меры против Дамаска будут в силе еще год. Санкции связаны с «чрезвычайной угрозой», которую Сирия якобы представляет интересам национальной безопасности и экономике США.
Действующие ограничительные меры против Дамаска будут в силе еще год. Санкции связаны с «чрезвычайной угрозой», которую Сирия якобы представляет интересам национальной безопасности и экономике США.
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против правительства Сирии. О своем решении глава государства проинформировал конгресс США в специальном письме, текст которого опубликовала
В письме отмечается, что продлевается действие санкций, введенных в 2006—2012 годах в ответ на «необычайную и чрезвычайную угрозу» со стороны правительства Сирии «интересам национальной безопасности, внешней политике и экономике США».
Среди таких действий Трамп называет «жестокость и репрессии» властей Сирии по отношению к своим гражданам, «стремление (к обладанию — ред.) и использование химического и биологического оружия, стремление к оружию массового уничтожения и ракетным программам», «поддержку террористических организаций», а также «подрыв усилий США и международных усилий по стабилизации и восстановлению Ирака».
«Соединенные Штаты осуждают жестокое насилие и нарушений прав человека режимом (президента Сирии Башара) Асада и призывают его прекратить насилие в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения боевых действий, обеспечивать доставку гуманитарной помощи, позволить политический переход в Сирии, который будет способствовать надежному пути к большей свободе, демократии, возможностям и справедливости в будущем», — говорится в документе.
А сами США не нарушают права человека по всему миру? Разве сами США не бомбят мирное население?
В чужом глазу бревно вижу,а в своем и соринку не замечаю. Поговорка,прям в точку,про США.