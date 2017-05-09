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19:31 (мск), источник: РИА Новости

Трамп продлил санкции против правительства Сирии

Действующие ограничительные меры против Дамаска будут в силе еще год. Санкции связаны с «чрезвычайной угрозой», которую Сирия якобы представляет интересам национальной безопасности и экономике США.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против правительства Сирии. О своем решении глава государства проинформировал конгресс США в специальном письме, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

В письме отмечается, что продлевается действие санкций, введенных в 2006—2012 годах в ответ на «необычайную и чрезвычайную угрозу» со стороны правительства Сирии «интересам национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

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Среди таких действий Трамп называет «жестокость и репрессии» властей Сирии по отношению к своим гражданам, «стремление (к обладанию — ред.) и использование химического и биологического оружия, стремление к оружию массового уничтожения и ракетным программам», «поддержку террористических организаций», а также «подрыв усилий США и международных усилий по стабилизации и восстановлению Ирака».

«Соединенные Штаты осуждают жестокое насилие и нарушений прав человека режимом (президента Сирии Башара) Асада и призывают его прекратить насилие в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения боевых действий, обеспечивать доставку гуманитарной помощи, позволить политический переход в Сирии, который будет способствовать надежному пути к большей свободе, демократии, возможностям и справедливости в будущем», говорится в документе.

Комментарии
4
Денис Долгополов
Цитата:«Соединенные Штаты осуждают жестокое насилие и нарушений прав человека режимом (президента Сирии Башара) Асада и призывают его прекратить насилие в отношении сирийского народа, соблюдать режим прекращения боевых действий, обеспечивать доставку гуманитарной помощи, позволить политический переход в Сирии, который будет способствовать надежному пути к большей свободе, демократии, возможностям и справедливости в будущем».
А сами США не нарушают права человека по всему миру? Разве сами США не бомбят мирное население?
В чужом глазу бревно вижу,а в своем и соринку не замечаю. Поговорка,прям в точку,про США.
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Циркун Игорь
Санкции "за стремление к обладанию"))). Когда совсем нет повода для агрессии,то и такой сгодиться. Про подобные агрессивные намерения прекрасно писал ещё Крылов:.." Ты виноват уж тем,что хочется мне кушать!....". )))).
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Михаил
Хе хе. Вот и вся прославленая харизма. Очередная жертва кукловодов...
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