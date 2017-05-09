Трамп продлил санкции против правительства Сирии

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против правительства Сирии. О своем решении глава государства проинформировал конгресс США в специальном письме, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

В письме отмечается, что продлевается действие санкций, введенных в 2006—2012 годах в ответ на «необычайную и чрезвычайную угрозу» со стороны правительства Сирии «интересам национальной безопасности, внешней политике и экономике США».