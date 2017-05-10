Александр Гусев встретился с командиром атомной подлодки «Воронеж»

Накануне Дня Победы в наш город прибыл командный состав атомного подводного крейсера «Воронеж». Лодка базируется в городе Заозерске. В 1993 году горадминистрация установила над ней шефство.

Во вторник, 9 мая, в мэрии моряки-подводники встретились с главой города Александром Гусевым, спикером горДумы Владимиром Ходыревым и областным военкомом Сергеем Панковым.

Андрей Абрамов, командир подводного крейсера, сообщил, что в Воронеж их делегация прибыла впервые.

«Мы рады, что у нас есть возможность поучаствовать в мероприятиях, посвященных великому празднику — Дню Победы, — подчеркнул Андрей Леонидович. — А также познакомиться с городом, имя которого носит наш крейсер».

Мэр Александр Гусев отметил, что уже более 20 лет дружбы связывают наш город и атомный подводный ракетоносный крейсер К-119 «Воронеж».

«Российские моряки-подводники всегда являли собой пример истинного патриотизма и самопожертвования! С праздником!» — обратился к гостям Александр Викторович.

В ходе встречи участники также обсудили возможность прохождения службы на атомном крейсере жителей города и области, а в завершение — обменялись памятными подарками.