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21:01 (мск), источник: Ictv.ua

Безвизовый режим будет введен в ближайшие дни

Евросоюз уже в ближайшие дни намерен упростить безвизовый режим с Украиной.

Такое заявление сделала представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает РИА Новости.

— Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями, — сказала она.

Могерини также подчеркнула, что в ЕС продолжат работать, чтобы положить конец конфликту на востоке Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поздравил с открытием Евровидения 2017 и сказал, что в эти дни решится судьба безвиза для украинцев.

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