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21:35 (мск), источник: РБК

Кандидат от демократов заявил о своей победе на выборах в Южной Корее

Кандидат от южнокорейской партии демократов Мун Чжэ Ин во время выступления перед сторонниками заявил о своей победе на досрочных президентских выборах, которые во вторник, 9 мая, прошли в Южной Корее. Бывший лидер страны ушла в отставку в марте после обвинений в превышении полномочий.

Источник: Reuters

Кандидат от Демократической партии Кореи Мун Чжэ Ин заявил о своей победе на выборах президента в Южной Корее, сообщает Associated Press.

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Об этом он объявил после того, как два его основных соперника — кандидат от партии «Корейская свобода» Хон Чжун Пхё и кандидат от «Народной партии» Ан Чхоль Су — признали свое поражение, уточняет агентство.

Досрочные президентские выборы в Южной Корее состоялись во вторник, 9 мая. По данным экзит-полов, победу на них одержал Мун Чжэ Ин, за которого проголосовали 41,4% граждан страны, второе место занял Хон Чжун Пхё с результатом 23,3%, на третьем оказался Ан Чхоль Су, который получил 21,8% голосов избирателей.

Подсчеты 15,7% бюллетеней подтверждают лидирующие позиции Мун Чжэ Ина от Демократической партии — за него проголосовали 38,4% граждан страны.

Решение провести досрочные выборы было принято из-за импичмента предыдущего президента страны Пак Кын Хе, которая стала фигурантом коррупционного скандала. Ее арестовали по обвинению во взяточничестве, а также превышении должностных полномочий и передаче секретной информации третьим лицам, которые не являются чиновниками.

Комментарии
1
арсений сидоров
ну победил и молодец, там демократические законы -это же цивилизованная страна.
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