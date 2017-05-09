Кандидат от демократов заявил о своей победе на выборах в Южной Корее

Кандидат от Демократической партии Кореи Мун Чжэ Ин заявил о своей победе на выборах президента в Южной Корее, сообщает Associated Press.

Об этом он объявил после того, как два его основных соперника — кандидат от партии «Корейская свобода» Хон Чжун Пхё и кандидат от «Народной партии» Ан Чхоль Су — признали свое поражение, уточняет агентство.

Досрочные президентские выборы в Южной Корее состоялись во вторник, 9 мая. По данным экзит-полов, победу на них одержал Мун Чжэ Ин, за которого проголосовали 41,4% граждан страны, второе место занял Хон Чжун Пхё с результатом 23,3%, на третьем оказался Ан Чхоль Су, который получил 21,8% голосов избирателей.

Подсчеты 15,7% бюллетеней подтверждают лидирующие позиции Мун Чжэ Ина от Демократической партии — за него проголосовали 38,4% граждан страны.