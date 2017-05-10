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10:04 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров отметил высокий профессионализм организаторов Парада Победы

Стоит отдать должное организаторам волгоградского торжественного парада — все прошло действительно слаженно и четко.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Пока еще звуки марша звучали на площади Павших борцов, в социальных сетях волгоградцы активно делились своими фотографиями и записями видеофрагментов шествия.

По завершении парада глава региона Андрей Бочаров лично поблагодарил организаторов и личный состав за профессионализм и достойное служение Отечеству.

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