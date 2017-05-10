Губернатор Андрей Бочаров отметил высокий профессионализм организаторов Парада Победы
Стоит отдать должное организаторам волгоградского торжественного парада — все прошло действительно слаженно и четко.
Стоит отдать должное организаторам волгоградского торжественного парада — все прошло действительно слаженно и четко.
Пока еще звуки марша звучали на площади Павших борцов, в социальных сетях волгоградцы активно делились своими фотографиями и записями видеофрагментов шествия.
По завершении парада глава региона Андрей Бочаров лично поблагодарил организаторов и личный состав за профессионализм и достойное служение Отечеству.