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22:20 (мск), источник: Lenta.Ru

США поставят сирийским курдам тяжелое вооружение для борьбы с ИГ

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки более тяжелого вооружения сирийским курдам для освобождения Ракки от боевиков «Исламского государства». Об этом во вторник, 9 мая, сообщает Associated Press.

Источник: Reuters

Ожидается, что это решение позволит уменьшить сроки захвата оплота запрещенной в России террористической организации. США считают курдов наиболее эффективным боевым партнером в борьбе с ИГ на севере и востоке Сирии.

Поставкам тяжелого оружия противится Анкара, которая, в свою очередь, называет курдские объединения террористическими

Полный перечень поставок не раскрывается, однако, предположительно, в него войдут 120-миллиметровые минометы, пулеметы, легкобронированная техника.

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Известно, что речь не идет об артиллерии и зенитных ракетах. Как рассказал агентству РИА Новости источник в Пентагоне, вооружение будет передано лишь для достижения конкретной военной цели.

25 апреля ВВС Турции нанесли авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. В Анкаре считают, что члены РПК поставляют из этих районов в Турцию оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы для атак на военные блокпосты. В результате налета погибли по меньшей мере пять бойцов пешмерга.

С 1984 года РПК на юго-востоке страны ведет вооруженную борьбу за политические права курдов в стране и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.

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