США поставят сирийским курдам тяжелое вооружение для борьбы с ИГ

Ожидается, что это решение позволит уменьшить сроки захвата оплота запрещенной в России террористической организации. США считают курдов наиболее эффективным боевым партнером в борьбе с ИГ на севере и востоке Сирии.

Известно, что речь не идет об артиллерии и зенитных ракетах. Как рассказал агентству РИА Новости источник в Пентагоне, вооружение будет передано лишь для достижения конкретной военной цели.

25 апреля ВВС Турции нанесли авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. В Анкаре считают, что члены РПК поставляют из этих районов в Турцию оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы для атак на военные блокпосты. В результате налета погибли по меньшей мере пять бойцов пешмерга.