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23:08 (мск), источник: РИА Новости

Постпред США при ООН призвала ЕС не отменять санкции в отношении России

ООН, 9 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании Совета Безопасности всемирной организации, что призвала Евросоюз удерживать санкции в отношении России.

Источник: Reuters

«Украина — это еще одна область, где мы эффективно работали вместе. Европейский союз сыграл важную роль в привлечении России к ответственности за ее действия на Украине. США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по минским договоренностям», — сказала она на встрече во вторник.

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В своем первом выступлении в Совете Безопасности ООН 3 февраля (Хейли возглавила постпредство США при ООН в январе 2017 года) она осудила «агрессивные действия России» в отношении Украины и заявила, что связанные с Крымом санкции США останутся в силе, «пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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