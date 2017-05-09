Постпред США при ООН призвала ЕС не отменять санкции в отношении России

«Украина — это еще одна область, где мы эффективно работали вместе. Европейский союз сыграл важную роль в привлечении России к ответственности за ее действия на Украине. США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по минским договоренностям», — сказала она на встрече во вторник.

В своем первом выступлении в Совете Безопасности ООН 3 февраля (Хейли возглавила постпредство США при ООН в январе 2017 года) она осудила «агрессивные действия России» в отношении Украины и заявила, что связанные с Крымом санкции США останутся в силе, «пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».